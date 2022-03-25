Atık malzemeler okula kütüphane oldu - Son Dakika
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Atık malzemeler okula kütüphane oldu

25.03.2022 09:15

Atık malzemeler okula kütüphane oldu Denizli'de ilkokul öğretmen ve öğrencilerinin topladığı atık malzemelerden, okula Sıfır Atık Kütüphanesi kazandırıldı.

Atık malzemeler okula kütüphane oldu

DENİZLİ - Denizli'de ilkokul öğretmen ve öğrencilerinin topladığı atık malzemelerden, okula Sıfır Atık Kütüphanesi kazandırıldı.

Sıfır Atık ve Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projelerinden esinlenerek yola çıkan Merkezefendi Dr. Bekir Sıddık Müftüler İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, okula kütüphane kazandırdı. Oluşan kütüphane çeşit çeşit kitapla zenginleştirildi. Yapımından sonra kütüphaneye açılış töreni yapıldı. Sıfır Atık Projesine dikkat çekme ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla geri dönüştürülebilir atıklardan kütüphane oluşturma projesini hayata geçiren öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Müdür Ekici, "Okulumuzda aynı zamanda öğrencilerde daha temiz bir çevre bilinci oluşturabilmek için "Çevre Müfettişleri" çalışması yapılıyor. Bu çalışmanın devamı olarak geri dönüştürülebilir atıklardan yeni ürün tasarlama projesi oluşturuldu. Proje kapsamında ülkemizin önemli tarihi ve kültürel öğeleri üç boyutlu olarak tasarlandı. Aynı zamanda okulumuzda "Dönüştür Kullan Oku Faydalan" projesi ile öğrenciler öğretmenleriyle birlikte yaparak yaşayarak sıfır atık deneyimi kazanmaları sağlanmış ve kütüphanemiz tamamlanmış, öğretmenlerimizin ve hayırseverlerin katkısıyla 2 binin üzerinde kitap kütüphanemize kazandırılmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programın devamında öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları küçük hediyelerini protokol üyelerini takdim etti.

Atık malzemeler okula kütüphane oldu
Atık malzemeler okula kütüphane oldu
Atık malzemeler okula kütüphane oldu

YORUMLAR
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Merkezefendi, Denizli, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atık malzemeler okula kütüphane oldu - Son Dakika


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