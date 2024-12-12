Atık Suyunu Denize Boşaltan Kamyon Ceza aldı

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Atık suyunu limana boşaltan araç tespit edilerek cezai işlem başlatıldı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde bir hamsi taşıma kamyonunun atık suyunu liman bölgesine denize boşaltılması çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

Alınan bilgiye göre, 55 ZD 011 plakalı kamyon, Görele Balıkçı Barınağı'na geldiği sırada çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırmadan atık suyunu denize boşaltmaya başladı. Kamyon, denize atık suyun boşaltılmasının ardından limandan ayrıldı.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından, sürücü tespit edilerek cezai işlem başlatıldı.

Görele Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Balıkçı barınağına balık suyu deşarjı yapan aracın 55 ZD 011 plakalı kamyon olduğu tespit edilmiştir. Kirliliğin kara kaynaklı olması nedeniyle Görele Belediye Zabıtası tarafından tutanak tutularak, işlem yapılmak üzere Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Ayrıca, kolluk kuvvetlerince de işlem başlatılmıştır" denildi.