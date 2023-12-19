Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı ZBEÜ Rektörü\'nü ziyaret etti

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu'nu makamında ağırladı. Ziyarette ZBEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Çiğdemoğlu ile bir süre sohbet etti. Çiğdemoğlu ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK