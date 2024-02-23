ATO Başkanı: KDV mevzuatı güncellenmeli ve tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KDV mevzuatının güncel ve ihtiyaçlara cevap verir yeterlilikte olmadığını kaydederek "Aynı sektörde birden fazla KDV oranının uygulanması, karmaşaya yol açıyor. KDV mevzuatı güncellenmeli ve sektörlerde tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli" dedi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Bakan Yardımcılarına, reel sektörün sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri, sadece vergi gelirleriyle değil, vergi veren kesimin sorunlarının çözümü konusunda da çalışmalar yapmaları nedeniyle teşekkür etti. Üyelerinin daha etkin ve verimli faaliyet yürütmesi için önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Baran, sorunların büyük bölümünün Katma Değer Vergisi (KDV) mevzuatının güncel ve ihtiyaca cevap verir yeterlilikte olmamasından kaynaklandığını söyleyerek, "Aynı sektörde birden fazla KDV oranının uygulanması, karmaşaya yol açıyor. KDV mevzuatı güncellenmeli ve sektörlerde tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli" diye konuştu.
İş dünyasının gündeminde bulunan konulara da değinen Baran, istihdama ilişkin sorunların öne çıktığını kaydederek, kamunun istihdama ilişkin politikalarını özel sektör için rekabet sorunu ortaya çıkarmayacak şekilde uygulanmasını dile getirdi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran'a, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Başkanı ve ATO'nun 28 No'lu Seramik ve Vitrifiye Satıcıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Fatih Ayhan, TİMKODER Başkan Yardımcısı ve ATO 47 No'lu Gayrimenkul Yatırımcıları Meslek Komitesi Meclis Üyesi Zekeriya Fındıkoğlu, ATO 46 No'lu Yassı Demir Çelik Ürünleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ramazan Yılmaz, ATO 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Murat Zalaltuntaş ve ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hakan Sancur eşlik etti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › ATO Başkanı: KDV mevzuatı güncellenmeli ve tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli - Son Dakika
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