Aurelio'nun Annesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aurelio'nun Annesi Hayatını Kaybetti

Aurelio\'nun Annesi Hayatını Kaybetti

Mehmet Aurelio'nun annesi kalp krizi sonrası vefat etti, cenazesi otopsi için morga gönderildi.

02.12.2024 15:00
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Antalyaspor'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun annesi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Aurelio, annesinin cenazesini almak için İstanbul'a gitti.

Eski Milli Futbolcu ve Antalyaspor yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares dün İstanbul Çekmeköy'de bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anne Lucia Brito Dos Prazares'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Annesinin cenazesini almak için gelen Mehmet Aurelio soruları cevapsız bırakırken sosyal medya hesabından annesi için duygusal mesaj paylaştığı görüldü.

"Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim"

Aurelio mesajında "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne. Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi, bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın hatıralar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'dan başsağlığı

Antalyaspor da Aurelio için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "

Yardımcı antrenörümüz Mehmet Aurélio'nun kıymetli annesi Lucia Aurélio'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Aurélio'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aurelio'nun Annesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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