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Avcılar Belediyesi, Avcılar Kart'ı tanıttı ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi, Avcılar Kart'ı tanıttı ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Avcılar Belediyesi tarafından hazırlanan Avcılar Kart, birçok alanda kullanılabilecek ve öğrencilerin yemek ve alışverişte kullanabileceği bir kart olarak hizmet verecek. İlk etapta sosyal yardım amacıyla 599 kart ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kartın sosyal destek yardımlarını farklı bir boyuta taşıdığını belirtti ve kartın ilerleyen dönemde ekoloji ve geri dönüşüm gibi alanlarda da kullanılacağını söyledi.

Avcılar Belediyesi, Avcılar Kart\'ı tanıttı ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı
29.12.2023 - 17:05,
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İSTANBUL(İHA) Avcılar Belediyesi tarafından hazırlanan ve bir çok alanda kullanılacak olan Avcılar Kart'ın lansmanı yapılırken 599 ihtiyaç sahibi vatandaşa da teslim edildi.

Avcılar Belediyesi tarafından hazırlanan Avcılar Kart, belediye tarafından verilen gıda kolileri yerine öğrencilerin yemek ve alışverişte kullanabileceği ve ilerleyen dönemde ekolojide ve geri dönüşüm gibi birçok farklı alanda kullanılması planlanıyor. Kart belediye tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere verilerek ailenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen miktarda para aktarılacak. İlk etapta sadece sosyal yardım amacıyla alışverişte kullanılabilecek 599 kart ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

"Sosyal destek yardımlarını farklı bir boyuta taşıdık"

Avcılar Kart hakkında açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, " Bugün mutlu ve güzel bir gün çünkü hiç aksatmadığımız beş yıl boyunca, 365 gün hiç aksatmadığımız sosyal destek yardımlarını farklı bir boyuta taşıdık. Bu gün avcılar kartı sosyal yardım da kullanılabilir hale geldik ve artık sosyal destek ve yardımlarımız gıda kolisi olarak değil avcılar karta yüklenecek nakit desteklerle yapılacak. Avcılar kart sadece sosyal yardımda değil, doğamızı, çevremizi korumada, ekolojide ve geri dönüşünde de kullanılacak. Öğrencilerin indirimli çorba almasında kullanılacak veya Avcılarlı hemşehrilerimin Avcılarlı esnaflardan yaptığı alışverişte indirim için kullanılacak. Bu kartımızın lansmanı ve özellikle sosyal yardımdan yararlanacak 599 kart dağıtımı gerçekleşti. Tabi bu sayı sembolik, bu sayı gün geçtikçe artacak. Bu kartların sayısı çok yakın zamanda 5 - 10 bini bulacaktır. Avcılar için gece gündüz demeden Avcılar halkının mutluluğu için çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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