Avcılar'da bandolu "Sigarayı bırak" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da bandolu "Sigarayı bırak" çağrısı

31.05.2022 15:46
Avcılar'da bandolu "Sigarayı bırak" çağrısı

YEŞİLAY Avcılar Şubesi, 31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü"nde bandolu yürüyüş düzenleyerek, herkese tütünden uzak durma çağrısı yaptı.

YEŞİLAY Avcılar Şubesi, 31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü"nde bandolu yürüyüş düzenleyerek, herkese tütünden uzak durma çağrısı yaptı.

Yeşilay Avcılar Şube Başkanı Ufuk Güneş, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat  Dervişoğlu ile işbirliği yaparak Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenledi. İnsa 50'inci Yıl Anadolu Lisesi Bando Takımı, Marmara Caddesi'nde  konser vererek yürüyüş yaparken, trompet, davullar derneğin simgesi yeşil balonlarla süslendi. Havuz Meydanı'nda basın açıklaması yapan Avcılar Yeşilay Derneği Başkanı Ufuk  Güneş, dünyada tütün alışkanlığının insanlara büyük zarar verdiğini, bu kötü alışkanlığa son verilmesi için her alanda çaba harcadıklarını söyledi. Güneş, bu günde farkındalık oluşturmak için bandolu yürüyüş yaptıklarını ve toplumu bu tehlikeye karşı  dikkatli olmaya çağırdıklarını söyledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi de bandolu tütüne karşı yürüyüşe bir süre eşlik ederek destek verdi.


Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
Avcılar'da bandolu Sigarayı bırak çağrısı
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Enerjisini güneşten alan okul: Yüzde 100'e yakınını karşılıyor Enerjisini güneşten alan okul: Yüzde 100'e yakınını karşılıyor
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Avcılar, Güneş, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avcılar'da bandolu 'Sigarayı bırak' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
15:00 Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir mi? Merakla yarınki karar duruşması bekleniyor
14:58 Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 15:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da bandolu "Sigarayı bırak" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement