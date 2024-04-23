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(İSTANBUL) - Avcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde çocuklar bayramın tadını doyası çıkardı. Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Çocukları, bir ülkenin geleceği olarak gördüğü için bu önemli günü de çocuklara hediye eden Atamızın bizlere duyduğu bu güven ve sevgiye her zaman layık olacağımıza söz veriyoruz" dedi.

23 Nisan coşkusu Avcılar'da günler öncesinden başladı; ilçenin dört bir yanı, Avcılar Belediyesi tarafından bayraklarla süsledi. Kutlama programının ilk adresi Avcılar Hükumet Konağı ve Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk törenleri oldu.

Avcılar Belediyesi'nce Halide Edip Adıvar Parkı'nda düzenlenen çocuk şenliğine binlerce çocuk katıldı. Gün boyu düzenlenen etkinlik ve atölyelerde çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Kutlamaların bir diğer adresi ise Avcılar Marmara Caddesi oldu. Atatürk Anıtı önünde ellerinde bayraklarla buluşan Avcılarlı vatandaşlar, fener alayı düzenledi.

Etkinlikler, Halide Edip Adıvar Parkı'nda düzenlenen büyük konserle devam etti. Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı'nın sahne aldığı geceye katılan binlerce vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

"23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!"

Gün boyu çocukların ve ailelerin bayram sevincine ortak olan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ben buradan baktığımda neler görüyorum biliyor musunuz? Kuvay-ı Milliye ruhunu iliklerinde hisseden, Türkiyemizin 2. Yüzyılında bu ruhu ilk günkü heyecanıyla taşıyan yürekler görüyorum. Tek kişilik egemenlikten halkın egemenliğine yapılan sonsuz ve erdemli yürüyüşün ayak izlerini görüyorum. Cumhuriyet değerlerine bağlı, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını görüyorum. Ben buradan baktığımda gözler de umudu ve güveni görüyorum. Anadolu'nun ve balkanların her izini, her güzelliğini, bu mozağin Avcıları ne kadar değerli hale getirdiğini görüyorum. Bir çift mavi gözün ışında, Avcıları yaşamın merkezi olacağına inanan yüzler görüyorum.

Çocukları, bir ülkenin geleceği olarak gördüğü için bu önemli günü de çocuklara hediye eden Atamızın bizlere duyduğu bu güven ve sevgiye her zaman layık olacağımıza söz veriyoruz.

Kararlılığımızı, inancımızı bu ülkeye olan aşkımızın gücünü Türkiye'nin kurtuluşunda gösterilen birliktelik ruhundan alıyoruz. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu biliyoruz. Tıpkı 1. Meclisin ruhu gibi toplumun her kesimiyle birlikte, kardeşçe, birbirimizden beslenerek bir arada yaşayacağız. Bize bu umudu veren, bizi birleştiren, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen, millet egemenliğine yürekten bağlı Baş Komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Bu duygularla ve coşkuyla tekrar etmek isterim ki; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"