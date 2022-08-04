"Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı - Son Dakika
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"Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı

04.08.2022 16:32

İstanbul Avcılar'da genç kıza uyuşturucu satmak için geldiğinde Oğuzhan İ. tarafından şiddet uygulanarak polise teslim edilen F.Y. 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliye dayak atarken çevredekilere 'kızıma uyuşturucu satışı yapacaktı' diyen Oğuzhan İ.'nin poliste şüphelinin uyuşturucu satmaya kalktığı kadının kızı değil kız arkadaşı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Merkez Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda F.Y isimli şahıs, bir kızın cep telefonuna mesaj atarak uyuşturucu satışı yapmaya çalıştı. Araya giren Oğuzhan İ. ise mesajlaşmayı sürdürerek F.Y ile buluşmak için randevulaştı.

DÖVEREK POLİSE TESLİM ETTİ

Bağcılar'daki İSTOÇ'ta otomobil galerisi sahibi olan Oğuzhan İ. şüpheli F.Y.'yi görür görmezi dövmeye başladı. Dayak anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansırken Oğuzhan İ. şüpheli F.Y.'yi polise teslim etti.

KIZI DEĞİL KIZ ARKADAŞIYMIŞ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada, şüpheliye dayak atarken çevredekilere 'kızıma uyuşturucu satışı yapacaktı' diyen Oğuzhan İ.'nin poliste şüphelinin uyuşturucu satmaya kalktığı kadının kızı değil kız arkadaşı olduğunu söyledi.

"AZ BİLE YAPTIM"

Hakkında 'Kasten Yaralama'dan işlem yapılan Oğuzhan İ., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 'Narkotik Madde Ticareti' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan şüpheli F.Y. ise adliyeye sevk edildi. Hakkında 'Kasten Yaralama'dan işlem yapılarak serbest bırakılan Oğuzhan İ. "Az bile yaptım" dedi.

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Kaynak: DHA

Narkotik, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Kızıma uyuşturucu satacaktı' iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı - Son Dakika
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