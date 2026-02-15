Avcılar\'da Güneşli Hava Kalabalık Yarattı

Avcılar'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde güneşin keyfini çıkardı. Deniz kenarında yaşanan insan kalabalığı ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan soğuk hava dalgasının ardından, bugün termometreler 19 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Avcılar sahiline koştu. Sahilde yaşanan kalabalık ise dron ile görüntülendi. - İSTANBUL