Avrasya Üniversitesi'nin Pelitli ve Ömer Yıldız Yerleşkelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programları gerçekleşti. Programlara öğrenciler ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi.
Programlarda konuşan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, "Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümüne eriştiğimiz bugünde, büyük bir gururla şanlı zaferin hatırasını idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Çanakkale, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmakla beraber yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl koruduğunu gösteren, kader birliği etmiş dili, rengi, etnik kökeni farklı vatan evlatlarının şehit düştüğü yerdir. Üzerinde yaşadığımız topraklar; vatan ve bayrak sevgisiyle hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde aktarmaktır. Bu anlamlı günde aziz topraklarımızı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Son Dakika › Yerel › Avrasya Üniversitesi'nde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü anma programları düzenlendi - Son Dakika
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