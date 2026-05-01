Avrupa üçüncüsü halterci Kurnaz, Kırıkkale Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
Avrupa üçüncüsü halterci Kurnaz, Kırıkkale Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

01.05.2026 21:02  Güncelleme: 21:55
Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada 166 kilogram kaldırarak Avrupa üçüncüsü olan milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ı makamında ziyaret etti.

Kırıkkale'nin yetiştirdiği başarılı sporcular arasında yer alan Kurnaz, elde ettiği dereceyle hem kentte hem de ülke genelinde takdir topladı. Disiplini ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken milli haltercinin, uluslararası arenada yeni başarılar hedeflediği öğrenildi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, sporcuyu tebrik ederek, "Kırıkkale Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası platformlarda gururla temsil eden tüm evlatlarımızın her zaman destekçisiyiz. Şehrimize yaşattığı bu gurur için Hakan kardeşimizi, ailesini, öğretmenlerini ve antrenörlerini yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurnaz ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Önal'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
