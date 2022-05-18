Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı - Son Dakika
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Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı

18.05.2022 20:29
Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası bahar şenlikleri ile birleştirilmesiyle öğrenciler hem doyasıya eğlendi hem de kurdukları stantlarda meslek grupları hakkında misafirlere bilgi verdi.

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası bahar şenlikleri ile birleştirilmesiyle öğrenciler hem doyasıya eğlendi hem de kurdukları stantlarda meslek grupları hakkında misafirlere bilgi verdi.

Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl Avrupa Mesleki Beceriler Haftası'nı bahar şenliği ile birleştirerek farklı bir etkinlik oluşturdu. Bugün başlayan ve iki gün sürecek olan etkinlikte alan öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladıkları bölüm stantları ziyaretçilere açıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando takımı konser verdi. Konsere öğrenciler ve vatandaşlar şarkı ve danslarla eşlik etti

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"Her bir öğrencimiz ayrı bir cevher"

Meslek lisesinde okuyan her bir öğrencinin ülke geleceği için sağlam bir temel oluşturduğunu söyleyen Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, "Her öğrencimiz ayrı bir cevher, her öğrencimiz ayrı bir potansiyel. Bugün aldıkları eğitim ve yaptıkları çalışmaları bizlere sunan tüm öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Zor anlarda meslek liselerinin nasıl fedakarlıklar yaptıklarını gördük. Bakanlığımızın da meslek liselerine ayırdığı kaynakla ülkemizin teminatı olduğunun altını daha da kalın bir şekilde çizdiğini söyleyebiliriz" dedi.

Şenlik 18 Mayıs günü de kariyer günü etkinlikleri, alan tanıtımları ve söyleşilerle devam edecek. - KOCAELİ

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı
Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı
Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı
Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı
Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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