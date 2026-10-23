Avrupa Parlamentosu, Husilerin AB terör listesine alınması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, Husilerin AB terör listesine alınması çağrısında bulundu

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Avrupa Parlamentosu, Perşembe günü kabul ettiği karar tasarısıyla AB Konseyi'ne Yemen'deki Husileri terör örgütü olarak tanıma çağrısı yaptı. Kararda Husilerin Suudi Arabistan ve Kızıldeniz'deki saldırıları kınanırken, gruba ait fonların dondurulması da talep edildi.

Avrupa Parlamentosu, Perşembe günü kabul edilen bir karar tasarısıyla AB'ye Yemen'deki Husileri terör örgütü olarak tanıma çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika şefi Kaja Kallas'ın önerisi doğrultusunda, Yemen'deki Husilerin AB'nin terör örgütü listesine alınması için AB Konseyine çağrıda bulunan bir karar tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti.

Tasarıya ilişkin tartışmalar sırasında milletvekillerine hitap eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Husilerin bağımsız hareket etmediğini ve İran'ın gruba finansman, teçhizat ve eğitim sağladığını söyledi. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanını ve yerleşim bölgelerini, Yemen'in Aden kentinde ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef alan saldırılarını da kınayan Kallas, "Husiler, bölgedeki sıradan insanlar ve uluslararası toplum arasında korku yaymak için tasarlanmış tipik terörizm yöntemleri kullanıyor" dedi.

El kaldırarak yapılan oylamayla kabul edilen kararda, Husilerin Suudi Arabistan'da can kayıplarına da neden olan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları şiddetle kınandı. Kararda, Husilerin Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda ticari gemilere ve enerji altyapısına yönelik saldırıları da kınandı ve bu faaliyetlerin enerji fiyatlarını artırdığı ve AB ekonomisinin rekabet gücünü zayıflattığı ifade edildi.

Husi kaynaklı tehditlerin giderek arttığı bir dönemde kabul edilen karar tasarısında ayrıca Husilere ve grubun faaliyetlerini kolaylaştıran kişi ve kuruluşlara ait tüm fonların ve ekonomik kaynakların dondurulması talep edildi.

İran'ın da Husilere silah ve finansman desteği sağlayarak istikrarsızlaştırıcı bir rol oynamakla suçlandığı kararda, Suudi Arabistan ile dayanışma ve Yemen'in meşru hükümetine destek vurgusu yapıldı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanGüvenlikPolitikaYemenTerörDünyaYerelSon Dakika

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