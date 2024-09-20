Avukat Ahmet Yılmaz mezarı başında anıldı

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Şehitkamil ilçesinin ilk belediye başkanı olan merhum Avukat Ahmet Yılmaz, ölümünün 9. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Şehitkamil ilçesinin ilk belediye başkanı olan ve 20 Eylül 2015 tarihinde geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz için Asri Mezarlık'ta anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Törene avukat Ahmet Yılmaz'ın oğlu Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, aile üyeleri, sevenleri, dostları ve eski mesai arkadaşları katıldı. Yıllarca Şehitkamil'e hizmet etmiş, halkın gönlünde taht kurmuş bir isim olan Ahmet Yılmaz'ın anısına düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte dua edilerek, Ahmet Yılmaz'ın kabrine karanfiller bırakıldı.

Başkan Umut Yılmaz, törene katılanlara minnettarlığını ifade ederek, teşekkür etti. - GAZİANTEP