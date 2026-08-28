Avukatın Elektrikli Araç Mağduriyeti - Son Dakika
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Avukatın Elektrikli Araç Mağduriyeti

Avukatın Elektrikli Araç Mağduriyeti
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Rabia Karaca, yeni aldığı elektrikli SUV araçla yaptığı yolculuklarda sürekli arızalarla karşılaştı.

Diyarbakır'da geçtiğimiz yılın aralık ayında sıfır kilometre elektrikli Peugeot marka SUV araç alan avukat Rabia Karaca, çıktığı iki uzun yolculukta da yolda kaldı. Şarj sorunu yaşayan araç, son olarak Ankara'da çalışmayınca servise götürüldü. Karaca, yaşadığı mağduriyet nedeniyle hukuki süreç başlattı.

Aralık 2025'te Diyarbakır'daki Peugeot bayisinden sıfır kilometre elektrikli SUV araç alan avukat Rabia Karaca'nın mağduriyeti daha ilk aylarda başladı. İlk uzun yolculuğunda Ilgaz'da şarj kablosu kilitlenen araç, dönüşte Malatya'da şarj almamaya başladı. Çekiciyle servise götürülen araçta sorun olmadığı belirtilerek kendisine teslim edildi. İkinci uzun yolculukta ise Ankara'da park edilen araç ertesi gün çalışmadı ve "Elektrikli tahrik sistemi hatası" verdi. Araç yeniden çekiciyle servise götürülürken, Karaca servisin müdahale etmediğini ve kendisine "Gelip aracınızı alın" denildiğini belirtti. Henüz 6 bin kilometrede olan aracın 20 Temmuzdan bu yana Ankara'da serviste bulunduğunu ifade eden Karaca, yaşadığı mağduriyet nedeniyle firmaya karşı hukuki süreç başlattı. Karaca, aracın iade alınmasını ve uğradığı zararların karşılanmasını talep ediyor.

"İki kez uzun yola çıktık ikisinde de yolda kaldık"

Geçen yılın aralık ayında elektrikli bir araç satın aldıklarını kaydeden Karaca, "Satın aldığımız andan itibaren maalesef mağduriyetlerimiz tükenmedi. Aracın teslimi sırasında tavanında bir soyulma olduğunu fark ettik ve durumu teslim tutanağına şerh olarak düştük. Ancak tarafımıza bu konuda resmi bir dönüş yapılmadı. Aracı deneyimlemek amacıyla aralık ayı içerisinde yola çıktığımızda Ilgaz'da araç, şarj kablosunu kilitledi ve bırakmadı. Uzaktan destekle kablonun çıkarılmasını sağlayabildik. Dönüş yolunda ise Malatya'da araç birkaç saniye şarj aldıktan sonra şarj olmamaya başladı. Farklı istasyonlarda da denememize rağmen sorun çözülmedi. Bunun üzerine araç çekiciyle servise götürüldü. Ertesi gün tarafımıza araçta herhangi bir problem olmadığı belirtilerek teslim edildi. Diyarbakır'a döndüğümüzde ise aracı satın aldığımız bayinin servisine götürerek araçta herhangi bir problem olup olmadığının tespit edilmesini istedik. Yapılan görüşmeler neticesinde yine araçta herhangi bir problem olmadığı belirtilerek araç tarafımıza teslim edildi. Bugün geldiğimiz noktada ise o tarihte araç için bir servis kaydı dahi açılmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durum kafamızda büyük bir soru işareti oluşturdu. Akabinde yıl içerisinde araç şehir içinde yavaş şarj sistemiyle şarj edildi ve herhangi bir sorun yaşamadık. Ancak yıllık iznimizi kullanmak üzere uzun yola çıktığımızda Ankara'da aracı park ettikten sonra ertesi gün çalıştırmak istediğimizde araç çalışmadı ve 'Elektrikli tahrik sistemi hatası' verdi. Uzaktan destek aldık. Bu kez araçta meydana gelen hatalar arttı ve araç yine çekici marifetiyle servise götürüldü. Yurt dışı seyahatimiz olacağı için Ankara'dan, İstanbul'a tarafımıza ikame araç verilmesini talep ettik. Diyarbakır'da ikamet ederken İstanbul yolculuğumuz sırasında aracımız yolda kaldı ve mağdur olduk. İki kez uzun yola çıktık, ikisinde de bu araçla yolda kaldık. Buna rağmen hiçbir şekilde mağduriyetimiz giderilmedi" dedi.

Aracın 20 Temmuzdan bu yana Ankara'da bulunduğunu dile getiren Karaca, "Aracı toplamda yalnızca 6 bin kilometre kullanabildik. Ben avukatım. Bu kapsamda arabuluculuk süreci başlatıldı ve firmadan dönüş bekliyoruz. Talebimiz, aracın aynen iade alınması ve uğradığımız maddi zararların karşılanmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avukatın Elektrikli Araç Mağduriyeti - Son Dakika

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