Avustralya'da Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor - Son Dakika
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Avustralya'da Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor

Başbakan Albanese, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasağı getirmeyi planladıklarını duyurdu.

07.11.2024 11:44
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Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirilebileceğini duyurdu.

Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede küçük çocuklar için sosyal medya yasağı getirilebileceğini ve yasa tasarısının önümüzdeki hafta parlamentoya sunulacağını söyledi. Düzenlediği basın toplantısında "Sosyal medya çocuklarımıza zarar veriyor" diyen Albanese, aşırı sosyal medya kullanımının çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki risklerine değinerek, erkek çocukları hedef alan kadın düşmanı içeriklere de dikkat çekti. Sosyal medya hesabı olan çocukların bu yasaktan etkilenmeyeceğini kaydeden Albanese, "Eğer 14 yaşında bir çocuksanız, hayatınızda değişimler yaşadığınız ve olgunlaştığınız bir dönemde bu tür şeylerle karşılaşmak gerçekten zor olabilir ve bizim yaptığımız şey dinlemek ve sonra da harekete geçmektir" dedi.

Avusturalya Başbakanı Albanese, gelecek hafta parlamentoya sunulacak yasa tasarısının milletvekilleri tarafından kabul edilmesinin ardından 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi. Öneriye göre ebeveyn izni olan veya hesabı bulunan çocuklar için herhangi bir muafiyet söz konusu olmayacağını kaydeden Başbakan Albanese, "Erişimi önlemek için makul adımlar attıklarını göstermek sosyal medya platformlarının sorumluluğunda olacak. Sorumluluk ebeveynlerin ya da gençlerin üzerinde olmayacak" ifadelerini kullandı.

İletişim Bakanı Michelle Rowland ise, "Burada duyurduğumuz ve yasalaştıracağımız şey gerçekten dünyaya yön verecek" dedi. Bakan Rowland, bu yasaktan Meta platformlarının yanı sıra TikTok'un da etkilenebileceğini sözlerine ekledi.

Muhalefetteki Liberal yasağa destek verdiğini açıkladı.

Fransa da geçtiğimiz yıl 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı önermiş ancak kullanıcılar ebeveynlerinin izniyle bu yasaktan kurtulabilmişti. - CANBERRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avustralya'da Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor - Son Dakika

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