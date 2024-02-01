Avusturalya\'da Oyuncak Kapma Makinesine Sıkışan Çocuk Polis Tarafından Kurtarıldı

Avusturalya'da bir alışveriş merkezinde oyuncan kapma makinesine sıkışan çocuk polis tarafından cam kırılarak kuruldu.
Avusturalya'nın Brisbane kentinde ailesiyle eğlenmek için alışveriş merkezine gelen 3 yaşındaki bir çocuk Ethan, oyuncak merakına yenik düştü. Sürünerek oyuncak kapma makinesine giren Ethan, saatlerce yüzlerce oyuncağın bulunduğu makinede mahsur kaldı. Ailesi ve çevredekiler, küçük çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca imdadına polis yetişti. Cumartesi günü yaşanan olayda, alışveriş merkezine gelen polis küçük çocuğu makinenin bir köşesine yönlendirdi. Çocuğa, gözlerini kapatmasını söyleyen polis, makinenin camını kırarak çocuğu kurtardı. - BRISBANE
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
YKS başvuruları başladı! Tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum 885 TL oldu
İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın ''4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz'' ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
Son Dakika › Yerel › Avusturalya'da Oyuncak Kapma Makinesine Sıkışan Çocuk Polis Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?