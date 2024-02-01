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Avusturalya'da Oyuncak Kapma Makinesine Sıkışan Çocuk Polis Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Avusturalya'da Oyuncak Kapma Makinesine Sıkışan Çocuk Polis Tarafından Kurtarıldı

Avusturalya\'da Oyuncak Kapma Makinesine Sıkışan Çocuk Polis Tarafından Kurtarıldı

Avusturalya'nın Brisbane kentinde bir alışveriş merkezinde oyuncak kapma makinesine sıkışan 3 yaşındaki çocuk, polis tarafından cam kırılarak kurtarıldı. Çocuğun ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çıkaramadığı çocuğa polis yetişti ve makinenin camını kırarak çocuğu kurtardı.

01.02.2024 11:43
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Avusturalya'da bir alışveriş merkezinde oyuncan kapma makinesine sıkışan çocuk polis tarafından cam kırılarak kuruldu.

Avusturalya'nın Brisbane kentinde ailesiyle eğlenmek için alışveriş merkezine gelen 3 yaşındaki bir çocuk Ethan, oyuncak merakına yenik düştü. Sürünerek oyuncak kapma makinesine giren Ethan, saatlerce yüzlerce oyuncağın bulunduğu makinede mahsur kaldı. Ailesi ve çevredekiler, küçük çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca imdadına polis yetişti. Cumartesi günü yaşanan olayda, alışveriş merkezine gelen polis küçük çocuğu makinenin bir köşesine yönlendirdi. Çocuğa, gözlerini kapatmasını söyleyen polis, makinenin camını kırarak çocuğu kurtardı. - BRISBANE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Avusturalya'da Oyuncak Kapma Makinesine Sıkışan Çocuk Polis Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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