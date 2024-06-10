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Ayağına çivi batan atın yardıma veteriner hekimler koştu

Alanya'da işletmede terk edilen atın sahibine 7 bin lira para cezası kesildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyada bir işletmede ayağına çivi batmış ve terk edilmiş halde olan atın görüntülerinin yayılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri atın tedavi ederken, hayvan sahibine 7 bin 216 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada adeta ölüme terk edilmiş bir atın görüntülerinin paylaşılması üzerine Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, söz konusu Gedevet Park Orman işletmesinde bulunan sahipli ata müdahale ederek muayenesini yaptılar. Yapılan muayene sonucunda atın genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayvanın çok yaşlı olduğu ve ayağının muayenesinde çivi batmasından dolayı ayağın enfeksiyon aldığı tespit edilerek gerekli tedavi sağlandı. Ayrıntılı muayene için atın sahibine özel veteriner hekim kliniği ile irtibata geçilerek röntgen çekilmesi istendi.

Hayvan sahibine atın bakım ve beslemesi konularında bilgiler verildi. Hayvan sahibine Hayvanları koruma kanununun (5199 sayılı kanun) 28. Madde j bendine göre Hayvanının bakımını ve tedavisini ihmal etmekten 7 bin 216 TL, Hayvanını tanımlatmamış ve kayıt altına aldırmamaktan ise (5996 sayılı kanun) 230 TL ceza işlemi uygulandı.