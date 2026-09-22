Ayancık Devlet Hastanesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Ayancık Devlet Hastanesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

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Ayancık Devlet Hastanesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
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Sinop Ayancık'ta Ayancık Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi. İl Koordinatörü Erdem Tuna'nın verdiği eğitimde güvenli çalışma, iş kazalarının önlenmesi ve risklere karşı bilinçli hareket konuları ele alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Ayancık Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirildi.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Erdem Tuna tarafından verildi.

Eğitim kapsamında güvenli çalışma ortamının oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumlulukları ile çalışma sırasında alınması gereken önlemler ele alındı.

Eğitimde ayrıca çalışanların karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmeleri ve iş yerinde güvenlik kültürünün geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Ayancık Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiAyancıkEğitimSağlıkSinopYerelSon Dakika

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