AYBAN Banliyö Hattı Aydın\'da Hizmete Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü iş birliğinde yaklaşık 100 milyon lira maliyetle hayata geçirilen AYBAN Banliyö Hattı, Aydın Tren Garı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile TCDD iş birliğinde hayata geçirilen AYBAN Banliyö Hattı, kent içi raylı ulaşımı güçlendirmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hizmete alınan proje kapsamında İncirliova ve Köşk arasında düzenli banliyö seferleri gerçekleştirilecek. Mevcut demiryolu altyapısının kent içi ulaşımda daha etkin kullanılmasını sağlayacak hat sayesinde özellikle işe, okula ve günlük yaşamına toplu taşıma ile ulaşım sağlayan vatandaşların daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesi hedefleniyor.

"Ankara'nın gücü, Aydın'ın sinerjisi birleştiği zaman işte böyle büyük hizmetler doğuyor"

Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projenin uzun süredir üzerinde çalışılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye verdiği desteğe dikkat çeken Çerçioğlu, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ankara'nın gücü, Aydın'ın sinerjisi birleştiği zaman işte böyle büyük hizmetler doğuyor" dedi.

"Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AYBAN Banliyö Hattı'nın Aydın için önemli bir ulaşım yatırımı olduğunu belirterek, projenin yıllardır beklenen bir hizmet olduğunu söyledi. Aydın'ın bereketli toprakları, turizmi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Boyraz, "Bereketli toprakların, mavinin, yeşilin, turizmin başkenti Aydın'da bir hizmet kervanına bir daha, bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşamaktayız. Öncelikle bu hizmetin gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yılların hayalini gerçekleştirmenin de mutluluğunu hepimiz birlikte yaşıyoruz" dedi.

Hizmet üretmenin ancak vatandaşın ihtiyaçlarını dert edinmekle mümkün olduğunu vurgulayan Boyraz, "Bu eser, gerçekten dertli olanların ortaya koyduğu bir vizyonun ta kendisidir. Derdi olmayan insan dünyaya yük olurmuş. Bu kadroların bir derdi, bir gayreti, bir mücadelesi, bir aşkı var. Bu aşkın temelinde insan vardır; insanın hayatını kolaylaştırmak ve insanımızın mutluluğuna katkı sunmanın göstergesidir bugün" diye konuştu.

AYBAN ile birlikte Aydınlıların ulaşımda önemli bir kolaylığa kavuşacağını ifade eden Boyraz, "İnşallah bugünden itibaren Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım anlamında daha kolayca seyahat edebilecekleri bir modu hizmete alıyoruz. Tarihin kaydedildiği andan beri demircilik, demiryolları anlamında söylüyorum, ilk demiryolu 1856 yılında Aydın-İzmir demiryoluyla başlayan, bugün de onun daha da ötesine taşınan bir hizmet kervanı" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda projede emeği bulunan herkese teşekkür eden Boyraz, "İnşallah bu hizmette katkısı sunan herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştıran, bundan sonraki süreçlerde de kullanacağı bu demiryolunun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 'Ya Allah, Bismillah' diyoruz" diyerek hattın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek AYBAN Banliyö Hattı resmen hizmete açıldı. Başkan Özlem Çerçioğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile TCDD yetkililerine plaket takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar AYBAN'ın ilk seferine katılarak İncirliova'ya yolculuk yaptı.

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, TCDD yetkilileri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN