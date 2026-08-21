Aybastı'da Maden Projesine Karşı Direniş - Son Dakika
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Aybastı'da Maden Projesine Karşı Direniş

Aybastı\'da Maden Projesine Karşı Direniş
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Perşembe Yaylası'ndaki maden arama çalışmaları, yöre halkı ve çevre dernekleri tarafından protesto edildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda sürdürülen maden arama ve sondaj çalışmalarına karşı yöre halkı ve çevre dernekleri bir araya geldi. Toplantıda bölgedeki çalışmaların doğaya, hayvancılığa ve yaşam alanlarına etkileri ele alınırken, mücadele ve dayanışma çağrısı yapıldı.

Perşembe Yaylası'nda sürdürülen maden arama ve sondaj çalışmalarına yöre halkı ve çevre örgütlerinin tepkilerine neden oldu. Maden projesine karşı yöre halkı, Ordu Çevre Derneği, Ünye Çevre Platformu ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği temsilcileri bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda, bölgedeki çalışmaların doğaya, hayvancılığa ve yaşam alanlarına etkileri ele alınırken, mücadele ve dayanışma çağrısı yapıldı.

Sondaj çalışmasının özellikle alana yakın evlerde yaşayan vatandaşlar açısından ciddi gürültü kirliliğine neden olduğunu dile getiren yöre halkı, ayrıca merada otlayan hayvanların hastalandığını, bazı hayvanların öldüğünü ve düşüklerin yaşandığını öne sürdü.

"BİRLİK OLACAĞIZ, BERABER OLACAĞIZ"

Toplantıda söz alan Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Temsilcisi Alaattin Yılazer, mücadelenin genişletilmesi gerektiğini belirterek, köylerde yaşayan vatandaşların sürece ilişkin bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Muhtarların sürecin önemli aktörlerinden olduğunu ifade eden Yılazer, muhtarların şirketlerden yana tavır alması veya sessiz kalması durumunda doğrudan köylülere ulaşacaklarını söyledi.

Toplantıya gösterilen yoğun katılıma da dikkat çeken Yılazer, özellikle kadınların ve yöre halkının ilgisinin kendisini şaşırttığını belirtti. Maden çalışmalarının bir bölgeye girmesi halinde zamanla diğer alanların da etkilenebileceğini savunan Yılazer, Akbelen direnişinden örnek verdi.

"Sarı öküzü verdik mi iş biter" diyen Yılazer, "Birlik olacağız, beraber olacağız. Bu adamları bu köye sokmayacağız" ifadelerini kullandı.

"ÜÇPINAR TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURMUŞTUR"

Ünye Çevre Platformu Temsilcisi Muammer Bilgiç ise Üçpınar'ın geçmişten bugüne sergilediği tutuma dikkat çekerek bölge halkının bugün de mücadelenin doğru tarafında olduğunu söyledi.

Bilgiç, 1980 Anayasası referandumunda Türkiye genelindeki yüksek "evet" oranına rağmen Üçpınar köyünde yüzde 100 oranında "hayır" oyu kullanıldığını belirterek, bunun dönemin koşullarında jandarma ve asker baskısına rağmen gerçekleştiğini ifade etti.

"HERKES TOPRAĞINA SAHİP ÇIKSIN"

Arkeolog ve aktivist Selahattin Aydın ise yurttaşların sahip oldukları toprakların ve doğal kaynakların korunması konusunda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Su kaynaklarının ve ormanların kamusal değer taşıdığına dikkat çeken Aydın, özellikle 2B arazileri konusunda vatandaşların haklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.

Aydın, şirketlerin vatandaşlara "Burası devletin, kamulaştırırız" şeklinde yaklaşmasının tek başına yeterli olmadığını savunarak, "Herkes toprağına sahip çıksın. Hakkınız var, hukukunuz var" çağrısında bulundu.

"KADINLAR BU FİTİLİ ATEŞLEYECEK"

Ünye Çevre Platformu üyesi Serap Ersöz de maden projelerine karşı yürütülen mücadelede kadınların ve yerel halkın rolüne dikkat çekti. Farklı köylerde maden sahalarını ziyaret ettiklerini belirten Ersöz, bazı bölgelerde halkın yeterince bilinçli olmadığını ancak hemen her köyde maden çalışmalarına karşı çıkan bir grubun bulunduğunu söyledi.

Perşembe Yaylası'ndaki katılımın kendisini şaşırttığını belirten Ersöz, özellikle kadınların gösterdiği tepkinin önemine vurgu yaptı. Ersöz, bölge halkının mücadelesinin çevre köylere de örnek olabileceğini ifade ederek, "Kadınlar, siz bu fitili ateşleyeceksiniz" dedi.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, maden arama ve sondaj çalışmalarının çevreye ve yöre halkının yaşamına etkilerinin takip edilmesi, hukuki ve demokratik itiraz mekanizmalarının kullanılması ve bölge halkının ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Maden, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aybastı'da Maden Projesine Karşı Direniş - Son Dakika

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