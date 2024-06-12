Yerel

Aybastı'da öğrenciler projelerini sergiledi

ORDU - Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkinlik, deney, sosyal, kültürel ve sanat faaliyetlerin yer aldığı bilim fuarı düzenlendi.

Aybastı imam Hatip Ortaoku'lunda eğitim gören ortaokul öğrencileri, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri derslerdeki konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını okullarında 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarını düzenleyerek sergiledi.

Aybastı Kaymakam Murat Karnap ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, açılış kurdelesini keserek, öğrenciler tarafından yapılan çalışmaları inceledi, projeler hakkında bilgiler aldı.

Bilim fuarında projesini sergileyen 8. sınıf öğrencisi Musa Talha Ercan, " Bugün 6 aylık emeğimiz sonucu olan TÜBİTAK 4006 sergimizin açılışını yapmakta bulunmaktayız. Öğretmenlerimizin rehberliği sayesinde çok güzel ürünler çıkardık. Sergimize herkesi bekleriz" diye konuştu.

Bilim fuarının koordinasyonunu sağlayan Aybasatı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Turan ise, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sayesinde öğrencilerimizin tasarım becerileri geliştirilerek, özgüvenleri artmış ve geleceğin bilim insanları, geleceğin tasarımcıları, geleceğin yazılımcılarının altayapısı oluşturmuş oldu" şeklinde konuştu.