Aydilge şarkıları ile Bursa'yı salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydilge şarkıları ile Bursa'yı salladı

Osmangazi Meydanı'nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan Aydilge, şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi. Konser boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile Osmangazilileri coşturan güzel şarkıcı, samimi tavırları ile de binlerce hayranının gönlünü bir kez daha çaldı.

09.03.2024 23:25  Güncelleme: 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydilge şarkıları ile Bursa'yı salladı

BURSA - Osmangazi Meydanı'nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan Aydilge, şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi. Konser boyunca bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile Osmangazilileri coşturan güzel şarkıcı, samimi tavırları ile de binlerce hayranının gönlünü bir kez daha çaldı.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meydanı'nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli sanatçıları Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. Daha önce Sefo, Bilal Sonses, Sakiler ve Sinan Akçıl gibi birbirinden değerli şarkıcıların konser verdiği dev meydanda son olarak yaptığı dizi müzikleri ve çıkardığı albümlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aydilge sahne aldı. Güzel şarkıcının konserine Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Soğuk hava ve yağışa rağmen binlerce Osmangazili, konser öncesinde dev meydandaki yerlerini aldı. Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi gibi dizi müzikleri, Aşka Gel, Aşk Paylaşılmaz gibi şarkılarıyla müzik severlerin gönlünde yer edinen Aydilge, muhteşem enerjisi ve sahne performansıyla konsere yoğun ilgi gösteren hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı.

Bir saati aşkın süre sahnede kalan Aydilge, kendi eserlerinin yanı sıra duygu yüklü şarkılara da konserinde yer verdi. Hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmayan güzel sanatçı, bir ara sahneden inerek hayranlarının arasına daldı ve şarkılarını hayranlarının ellerini tutarak söyledi. Tüm şarkılarını canlı okuyan Aydilge'ye izleyenler de tek bir ağızdan eşlik etti.

Sahneye çıkarak konsere gelen Bursalıları selamlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen dev meydanı dolduran Bursalılara teşekkür etti. Osmangazi Meydanı'nda düzenleyecekleri etkinliklerle coşkuyu daha arttıracaklarını ifade eden Başkan Dündar, "Gençler, meydan sizin. Bu meydanı da bu etkinlikleri de sizler için yapıyoruz. Sizlerle beraber Osmangazi'de tarih yazdık; yeniden tarih yazmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Aydilge, Bursa, Sanat, Müzik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydilge şarkıları ile Bursa'yı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Son seçimim’’ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Son seçimim'' çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 01:16:03. #1.12#
SON DAKİKA: Aydilge şarkıları ile Bursa'yı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement