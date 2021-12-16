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Aydın Barosu'na 'jet hızı'yla yeni başkan - Son Dakika

Aydın Barosu'na 'jet hızı'yla yeni başkan

16.12.2021 17:36
Aydın Barosu'na 'jet hızı'yla yeni başkan

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'na seçilmesinin ardından meslek etiği gerekçesiyle Aydın Barosu Başkanlığı görevinden istifa eden Gökhan Bozkurt'un, yerine geçecek yeni isim 'jet hızı'yla belli oldu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'na seçilmesinin ardından meslek etiği gerekçesiyle Aydın Barosu Başkanlığı görevinden istifa eden Gökhan Bozkurt'un, yerine geçecek yeni isim 'jet hızı'yla belli oldu. Avukat Anıl Yetişkin, Aydın Barosu'nun yeni başkanı oldu.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt'un istifa etmesi üzerine boşalan başkanlık koltuğu adeta 'jet hızı'yla doldu. Yönetim Kurulu arasında yapılan seçim ile Avukat Anıl Yetişkin, Aydın Barosu'nun yeni başkanı oldu. Konu ile ilgili Aydın Barosu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aydın Barosu Başkanı iken TBB Yönetim Kuruluna üye olarak seçilen Av. Gökhan Bozkurt'un istifası üzerine boşalan Aydın Barosu Başkanlığına Avukatlık Kanunu 96. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu arasından yapılan seçimle Av. Anıl Yetişkin seçilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Yeni başkanın seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden tebrik mesajı paylaşan Gökhan Bozkurt; "Yeni başkanımız Av. Anıl Yetişkin kardeşimi ve yönetim kurulumuzu kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Aydın Barosu'na 'jet hızı'yla yeni başkan
Aydın Barosu'na 'jet hızı'yla yeni başkan

Türkiye Barolar Birliği, Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu, İstifa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Barosu'na 'jet hızı'yla yeni başkan - Son Dakika


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