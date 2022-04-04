Aydın Barosu'nda seçim hazırlıkları erken başladı - Son Dakika

Aydın Barosu'nda Ekim2022'de yapılacak olan olağan genel kurul için hazırlıklar erken başladı. Aydın'da 30 yılı aşkın süredir avukatlık görevini sürdüren Akın Yakan düzenlediği basın toplantısı ile Baro Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Bir zamanların en gözde mesleği avukatlığın her geçen gün itibarsızlaştırıldığını ileri süren Yakan, "Bugüne kadar ifade edilmemiş düşünceleri, söylenmemiş cümleleri, ezber bozan çözümleri gündeme getirmek ve uygulamak için adayım" dedi.

Tarih boyunca avukatların, insanların hak mücadelesinin ayrılmaz parçası olduğu-nu belirten Av. Akın Yakan, Aydın'daki bir restoranda gerçekleştirdiği açıklamasında "Avukatların temel görevi, hak ihlallerine karşı durmak, hak ihlallerini önlemek ve uğranılan zararları giderilmesini, mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.

İnsan haklarının ve temel özgürlüklerin güvencesi avukatlar ve barolardır" diyerek zor koşullar altında mesleklerini yapan ve her geçen gün artan zorlukların çözümü için aday olduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğini 31 yıldır aktif olarak icra eden bir avukat olarak, mesleğin sorunlarını, ekonomik açıdan yaşanan zorlukları, aksayan yönleri, mağduriyetleri çok iyi bildiği gibi çözmeye de aday olduğunu kaydeden Av. Akın Yakan, "Hukukun üstünlüğü için sav, savunma ve karar makamlarının hepsinin güçlü olması gerekir. Mesleki sorunların çözümü için öncelikle meslektaşlar arasındaki dayanışma ve birliğin sağlanması asıldır. Avukatlar önce kendi içinde bir ve birlik olmak zorundadır. Bu meslekten başka yapabileceğimiz mesleğimiz olmadığı gibi, birbirimizden başka dayanacağımız hiç kimse de yoktur. Mesleğe yeni başlayan avukatlar, mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşa-yamadan, ekonomik sorunlarla boğuşmak zorunda kalmaktadır. Gittikçe ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında, yoksullaşan avukatların sorunlarını en üst perdeden dile getirmek, en hızlı, makul ve akılcı çözümlerin yaşama geçirilmesi için mücadele edilmesi gerekir. Çünkü artık avukatların dayanacak gücü kalmamıştır. Avukatlar, gittikçe yoksullaşmakta ve geçimini sağlamakta zorlanmaktadır. Avukatların yüzde 60'ı asgari ücretin altında gelir elde etmektedir. Avukatların içinde bulunduğu kötü şartlar, mesleği değersizleştirme gayretleri ile paralel gelişmektedir. Avukatlık, dünyanın en saygın ve en asil mesleğidir. Hiç kimsenin, hiçbir kurumun ve hiçbir anlayışın avukatlık mesleğinin saygınlığını zedelemesine izin vermeyen bir meslek örgütü için Baro Başkanlığı'na adayım" ifadelerini kullandı.

Av. Akın Yakan'ın adaylık açıklamasına destek vermek üzere çok sayıda meslektaşı ve davetli katıldı. - AYDIN