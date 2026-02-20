Aydın Baruş Erzurum Valisi oldu - Son Dakika
Aydın Baruş Erzurum Valisi oldu

Aydın Baruş Erzurum Valisi oldu
20.02.2026 09:49
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanlığı'na atanmasında sonra yerine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş geldi.

Aydın Baruş kimdir?

1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı. 1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı. 2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı. 19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. Sırasıyla; 04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi, 05.11.2018-17.05.2022 tarihleri arasında Malatya Valisi,11.05.2022-19.09.2024 tarihleri arasında Isparta Valisi olarak görev yapan Vali Aydın Baruş, 18.09.2024 tarihli 321 nolu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Gümüşhane Valisi olarak atandı. İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ERZURUM

Kaynak: İHA

