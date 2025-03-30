Aydın Belediyesi\'nden Lokum İkramlı Bayramlaşma

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'lokumlu' bayramlaşma geleneğini devam ettirdi. Sabah saatlerinde il genelindeki camiilere gelen belediye ekipleri, bayram namazından çıkan vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin eski bayramlaşma geleneklerini devam ettirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. - AYDIN