Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Birlik Toplantısına Katılmayacağını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Birlik Toplantısına Katılmayacağını Açıkladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Birlik Toplantısına Katılmayacağını Açıkladı

Aydın'da geniş katılımla düzenlenen birlik toplantısına katılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nisan'daki ikinci toplantıya da katılmayacağını belirtti. Çerçioğlu, odaların sorunlarını yerel yönetimler aracılığıyla çözebileceğini dile getirerek, merkezi hükümeti eleştirdi.

12.03.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da geniş katılımla düzenlenen birlik toplantısına katılmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nisan ayında yapılacak ikinci toplantıya da katılmayacağını açıkladı. Çerçioğlu; "Bu işi uzatmaya gerek yok" ifadelerini kullanarak konunun gündeminde olmadığını vurguladı.

Aydın'da 3 oda başkanı, vali ve 7 milletvekilinin katıldığı birlik toplantısının Nisan ayında Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde yeniden yapılacağı duyuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise "Bu konu gündemimde yok" diyerek toplantıya katılmayacağını belirtti.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklamalarda bulunan Çerçioğlu, odaların sorunlarını yerel yönetimler aracılığıyla çözebileceğini ifade ederek, "Odalarımızın bir sorunu varsa, örneğin Ticaret Odası, Efeler Belediyesi'ne gidip çözebilir. Orada çözemiyorlarsa buyursunlar Büyükşehir Belediyesi'nde çözeriz" dedi. Çerçioğlu ayrıca, merkezi hükümeti eleştirerek, "Ülkeyi 23 yıldır idare eden merkezi hükümet, Aydın'ın sorunlarını çözememiş. Bundan sonra da çözecek hali yok, belli oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"En kıymetli şey zaman"

İlk toplantıya katılan CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile görüşmediğini belirten Çerçioğlu, "Aydın'da yapılması gereken çok ciddi işler var, onun takibindeyiz. En kıymetli şey zaman. Seçimlerin üzerinden bir yıl geçti ve Aydın'ın dört bir yanında derin yoksullukla mücadele ediyoruz. Verdiğimiz iftarlarda da üzücü tablolarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

"Aydın halkı her zaman yanımda"

Aydın halkının desteğini her zaman hissettiğini belirten Çerçioğlu, "Aydın'da hiç yalnız bırakıldığımı düşünmüyorum. Yanımda her zaman örgütüm var ama asıl Aydın halkı benimle birlikte. Yüzde 50'nin üzerinde oy veriyorlar, hepsinden Allah razı olsun. Hiçbir zaman başlarını öne eğdirmedim, eğdirmem de" dedi.

Siyasette şeffaflığın önemine de değinen Çerçioğlu, "Siyasetçiler, siyasete girmeden önceki mal varlıklarını ve siyasetteyken nasıl kazandıklarını açıklamak zorunda. Ne kadar vergi verdiğiniz önemli. Bunu hiçbir parti ayrımı yapmadan söylüyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Birlik Toplantısına Katılmayacağını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti

15:42 Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
15:36 Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
15:05 Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
23:35 Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Galatasaray için olay yaratacak sözler
23:11 Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi’nden elendi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
22:30 Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:13 İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Git ne halt etmek istersen et
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 16:09:27. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Birlik Toplantısına Katılmayacağını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.