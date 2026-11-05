Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'na Polis MYO Müdürü Demir ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Demir, Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise Demir'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.