Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'na Polis MYO Müdürü Demir ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'na Polis MYO Müdürü Demir ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir nezaket ziyaretinde bulundu. Demir, Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti; Çerçioğlu da nazik ziyaret için Demir'e teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Demir, Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise Demir'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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