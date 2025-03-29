Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Bayramı Kutlaması

Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bir Ramazan ayının daha geride bırakıldığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların bayramını kutlayarak Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu, mesajında "Birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. 17 ilçemizde kurduğumuz bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla buluştuk. On binlerce hemşehrimizle aynı sofrayı paylaşmak, sosyal dayanışmamızın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığı bu dönemde, sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nın; sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN