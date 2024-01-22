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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 yaşındaki Ali Efran Öz'ü makamında misafir etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 yaşındaki Ali Efran Öz'ü makamında misafir etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ali Efran Öz'ün kendisiyle tanışma isteğini geri çevirmedi ve onu makamında ağırladı. Ali Efran ve annesi Nuray Öz, ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 yaşındaki Ali Efran Öz\'ü makamında misafir etti
22.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:17
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisiyle tanışmayı çok isteyen 8 yaşındaki Ali Efran Öz'ü makamında misafir etti. Annesi Nuray Öz ile ziyareti gerçekleştiren Ali Efran, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Çerçioğlu, Çine'de ilkokul eğitimine devam eden ve kendisiyle görüşüp sohbet etmek isteyen Ali Efran'ın bu isteğini geri çevirmedi. Nazik ziyaretleri için Ali Efran'a ve annesi Nuray Öz'e teşekkür eden Çerçioğlu, Ali Efran ile sohbet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Çerçioğlu, kapısının her zaman açık olduğunun altını çizerken, Ali Efran ve annesi Nuray Öz ise Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 yaşındaki Ali Efran Öz'ü makamında misafir etti - Son Dakika
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