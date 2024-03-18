Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Ata Tohumları Fide Dağıtımı Yaptı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı'da ata tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Çerçioğlu'nun fide dağıtımı yoğun ilgi görürken, pazar yerinde Çerçioğlu ile karşılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek sözü verdiler.

Ata tohumlarının korunması için yıllar önce başlattığı proje kapsamında her yıl sebzelerin dikim sezonu geldiğinde vatandaşlara fide dağıtan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Ata Tohumları Projesi' kapsamında fideleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Aydın'ın topraklarında üretilen yerel tarım ürünlerine yerel yönetim olarak sahip çıktıklarını ifade eden Çerçioğlu, "Atalarımızdan bizlere miras kalan yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda da yıllık 3 milyon olan üretimimizi 10 milyona çıkaracağız. Vatandaşlarımızın da yerel tarım ürünlerine bizler gibi sahip çıkmalarını istiyoruz. Ürettiğimiz milyonlarca fideyi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çerçioğlu daha sonra Koçarlı Pazarı'nı da ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na pazardaki ürün fiyatlarının yüksekliğinden üreticiler ise girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dert yandı.

Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı da eşlik etti. - AYDIN