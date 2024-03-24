Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan Pazar'da yaptı.

Çerçioğlu ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde yerli üretim fideleri, vatandaşlara dağıttı.

Yerli üretime her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerinin altını çizen Çerçioğlu, "Toprakta dışa bağımlılıktan kurtuluşumuzun yolu kendi milli değerlerimize, yani ata tohumlarımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Şu anda 3 milyon olan fide üretim kapasitemizi 10 milyona çıkararak bu değerlerimizin daha fazla üretici tarafından üretilmesini sağlayacağız" dedi.

Fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Çerçioğlu'na ata tohumlarına sahip çıktığı için teşekkür etti.

Büyük geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen emekli vatandaşlar ise Ramazan ayında bile sofralarına et koyabilmenin zorluğunu yaşadıklarını belirterek kendilerine Halk Ege Et Marketleri'nde sağlanan indirim için teşekkür etti.