Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan Pazar'da yaptı.
Çerçioğlu ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde yerli üretim fideleri, vatandaşlara dağıttı.
Yerli üretime her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya da devam edeceklerinin altını çizen Çerçioğlu, "Toprakta dışa bağımlılıktan kurtuluşumuzun yolu kendi milli değerlerimize, yani ata tohumlarımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Şu anda 3 milyon olan fide üretim kapasitemizi 10 milyona çıkararak bu değerlerimizin daha fazla üretici tarafından üretilmesini sağlayacağız" dedi.
Fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Çerçioğlu'na ata tohumlarına sahip çıktığı için teşekkür etti.
Büyük geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen emekli vatandaşlar ise Ramazan ayında bile sofralarına et koyabilmenin zorluğunu yaşadıklarını belirterek kendilerine Halk Ege Et Marketleri'nde sağlanan indirim için teşekkür etti.
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?