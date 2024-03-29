Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Ata Tohumlarından Üretilen Fideleri Dağıttı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Umurlu Pazarı'nda ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

BaşkanÇerçioğlu'na, Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin de eşlik etti.

Ata tohumlarından üretilmiş binlerce fidenin dağıtımını yapan Çerçioğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, yerel değerlere sahip çıkmaya devam eden Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Atalarımızdan bizlere miras kalan tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımız hem bahçelerinde hem de evlerinin balkonlarında fidelerimizi üretebiliyor. Yerli ve milli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyleyen vatandaşlar, pazardaki fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Üreticiler ise girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakındı. Emekli vatandaşlar ise geçinemediklerini dile getirdi ve Çerçioğlu'na emeklilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Esnaf, Umurlu S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni de ziyaret eden Çerçioğlu'na akaryakıt maliyetlerinin çok yüksek olduğunun altını çizdi ve hayat pahalılığıyla yaşamanın bedelinin her geçen gün arttığını söyledi.