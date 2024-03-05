Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Pazarı\'nda Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve hayırlı kazançlar diledi.

05.03.2024 15:49  Güncelleme: 15:53
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Aydın Büyükşehir Belediyede Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel ile Bozdoğan Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Başkan Çerçioğlu tezgahları tek tek gezerek, esnaflara hayırlı ve bereketli kazanç diledi. Vatandaşların yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu, bu sebeple sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na pazarlardaki fiyatların her geçen hafta daha da arttığını söyledi. Fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, geçinememekten yakındı. Özellikle emekli vatandaşlar büyük geçim sıkıntısı çektiklerini, ay sonunu getirebilmek için evlerinden dışarıya çıkmadıklarını belirtti. Vatandaşlar hayat pahalılığından yakınırken yaptığı tüm hizmetler için Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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