Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Bozdoğan Pazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediyede Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mustafa Galip Özel ile Bozdoğan Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.

Başkan Çerçioğlu, tezgahları tek tek gezerek, esnafa hayırlı ve bereketli kazanç diledi. Vatandaşların yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu, bu sebeple sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na pazarlardaki fiyatların her geçen hafta daha da arttığını söyledi. Fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, geçinememekten yakındı. Özellikle emekli vatandaşlar büyük geçim sıkıntısı çektiklerini, ay sonunu getirebilmek için evlerinden dışarıya çıkmadıklarını anlattı.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Çerçioğlu, "Aydın'da hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var" dedi.