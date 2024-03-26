Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Mahallesi\'nde iftar buluşması düzenledi

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlarla Çakırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen iftarda buluştu.

Ramazan ayı boyunca Aydın genelinde her gün binlerce vatandaş için iftar sofraları kuran Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çakırbeyli Mahallesi'nde kurduğu sofrada Başkan Çerçioğlu ve vatandaşlar birlikte iftar yaptı. Vatandaşlar, CHP Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı ile kendileriyle bir araya gelen Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Çerçioğlu da Ramazan ayının barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.