Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine\'de vatandaşlarla buluştu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlar ve esnafla buluştu. Başkan Çerçioğlu, "Aydın'ın marka değerini yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu'na, Çine ziyaretinde Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ve CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin eşlik etti. Pazar alanının girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Çerçioğlu, coşkulu kalabalık eşliğinde alanda yürüyüş gerçekleştirerek Çineliler ile selamlaştı, hayırlı Ramazanlar diledi.

Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşların en iyiyi hak ettiğini bildiklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten Çerçioğlu, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin kentimizde yaşayan her bir vatandaşımıza eşit şekilde hizmet vermeye, Aydın'ın marka değerini yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kıvrak da desteğinden dolayı Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Gerçekleştirdiği yatırımlar ve desteklerle Çine'mizin çehresini değiştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Halkımızın desteğiyle 31 Mart'ta zaferi hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.