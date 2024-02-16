Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu İncirliova\'yı ziyaret etti

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova'yı ziyaret ederek Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen ile birlikte pazar ziyareti gerçekleştirdi. Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından her köşesinde birçok yatırım yapılan İncirliova'da bu yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceği vurguladı.

Emekli vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na geçim sıkıntısından bahsetti. Bir pazar esnafı da vatandaşların alım gücünün kalmadığını belirtip birçok dar gelirli vatandaşın da zorlandığını kaydetti. İncirliova Pazarı'na mahallelerden gelen vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na mahallelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar için teşekkür etti. - AYDIN