Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı\'yı ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Arıcı, Çerçioğlu'na Koçarlı'nın gelişmesi ve ilerlemesi konusunda çalışacaklarını belirtti.

24.04.2024 19:02  Güncelleme: 19:12
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Özgür Arıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi ile birlikte Koçarlı Belediyesine gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu burada Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Secem Kaplan, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri karşıladı.

Başkan Çerçioğlu'nu başkanlık makamında ağırlayan Başkan Arıcı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden ötürü şükranlarını sunarak, "Değerli büyüğümüz ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Koçarlı'ya sözümüz var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile birlikte Koçarlı'mızın gelişmesi ve ilerlemesi konusunda çok çalışacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yaptığı açıklamada Başkan Arıcı'yı tebrik ederek, "Koçarlı halkı kararını verdi. Ben sayın başkanımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve yönetimimiz ile hayırlı olsun demeye geldik. Görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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