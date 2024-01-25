Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke\'de vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'de Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile pazaryerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden vatandaşlar, Söke'ye yapılan yatırımlardan dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. Emekli vatandaş, Avrupalı emeklilerin tatil için Kuşadası'na ve Didim'e geldiklerini, fakat kendilerinin bunu yapmaya güçlerinin olmadığının altını çizdi.

Pazar esnafı ise kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakındı. Pazar esnafı kendilerinin de yeterli satışı yapamamaktan dolayı zor durumda olduklarını söylerken, girdi maliyetlerinin yüksekliğinin üreticiyi üretim yapamaz hale getirdiğini belirtti. - AYDIN