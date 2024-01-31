Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Yenipazar\'da Vatandaşlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar'da vatandaşlarla bir araya geldi ve pazar esnafına ziyarette bulundu. Çerçioğlu'na, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ve Cumhuriyet Halk Partisi Yenipazar Belediye Başkan Adayı Malik Ercan eşlik etti.
Vatandaşlar, yoğun ilgiyle karşıladıkları Çerçioğlu'na geçinemediklerini, enflasyon karşısında zor durumda kaldıklarını söyledi. Çerçioğlu ise yaşanan ekonomik zorlukları çok iyi bildiklerinin altını çizip, her geçen gün sosyal yardıma başvuran vatandaş sayısının arttığını ifade etti.
Sosyal belediyeciliği, ihtiyaç sahibi olan her vatandaşa eşit şekilde ulaştırdıklarını belirten Çerçioğlu, "Bugün vatandaşlarımız bir simit alırken bile hesap ederek alır hale gelmiş durumda. Emeklilerimizin durumu ortada. Çarşı, pazar ateş pahası. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - AYDIN
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