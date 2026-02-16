Büyükşehir Belediyesi\'nin araç filosu 51 milyon liralık yatırım ile güçlendi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosunu 11 yeni araçla güçlendirdi.

Aydın'ın 17 ilçesinde yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin envanterine toplam 51 milyon Türk Lirası değerinde 1 greyder, 6 bekoloder ve 4 mini ekskavatör kazandırıldı. Kırsal mahallelerden kent merkezine kadar Aydın'ın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni araçlarla birlikte altyapı, yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde etkinliğini daha da artıracak.

"Aydınımız ve kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz"

Kent genelinde çalışmaların, yatırımların ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımız için hizmet edecek 11 yeni iş makinesini envanterimize kazandırdık. Hemşehrilerimize hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmamızı sağlayacak, 17 ilçemizde hizmet verecek araçlarımızın Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aydınımız ve kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN