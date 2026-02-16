Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosu 51 milyon liralık yatırım ile güçlendi - Son Dakika
Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosu 51 milyon liralık yatırım ile güçlendi

Büyükşehir Belediyesi\'nin araç filosu 51 milyon liralık yatırım ile güçlendi
16.02.2026 14:50  Güncelleme: 14:51
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 51 milyon Türk Lirası değerinde yeni iş makineleri ekleyerek hizmet kapasitesini artıracaklarını duyurdu. Yeni araçların, Aydın'ın 17 ilçesinde altyapı ve yol yapım çalışmalarında etkinliğini artırması bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosunu 11 yeni araçla güçlendirdi.

Aydın'ın 17 ilçesinde yatırımlarını ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin envanterine toplam 51 milyon Türk Lirası değerinde 1 greyder, 6 bekoloder ve 4 mini ekskavatör kazandırıldı. Kırsal mahallelerden kent merkezine kadar Aydın'ın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni araçlarla birlikte altyapı, yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde etkinliğini daha da artıracak.

"Aydınımız ve kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz"

Kent genelinde çalışmaların, yatırımların ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımız için hizmet edecek 11 yeni iş makinesini envanterimize kazandırdık. Hemşehrilerimize hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmamızı sağlayacak, 17 ilçemizde hizmet verecek araçlarımızın Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aydınımız ve kentimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosu 51 milyon liralık yatırım ile güçlendi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:59
14:59
14:17
14:11
14:03
13:32
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosu 51 milyon liralık yatırım ile güçlendi - Son Dakika
