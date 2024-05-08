Aydın Büyükşehir Belediyesi, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' temalı yarışma düzenliyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' temalı yarışma düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, \'19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\' temalı yarışma düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek. Gençler eserlerini 13 Mayıs'a kadar teslim edebilecekler.

08.05.2024 19:24  Güncelleme: 19:27
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek. Gençler eserlerini, 13 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne elden ya da kargoyla teslim edecekler.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyecek olduğu yarışmaya; lise öğrencileri katılabilecek. Gençler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen bu özel günde yeteneklerini ortaya koyacaklar. Yarışma sonuçları 17 Mayıs tarihinde www.aydın.bel.tr web adresinden duyurulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin yetenekleri ile fark oluşturan eserler ortaya çıkaracaklarına inandığını belirterek, gençleri yarışmaya katılmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' temalı yarışma düzenliyor - Son Dakika

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