Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek

29.03.2022 14:50
Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, ulusal değerlerimizi, milli duygularımızı güçlendirmek, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır amacıyla ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, ulusal değerlerimizi, milli duygularımızı güçlendirmek, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır amacıyla ödüllü resim yarışması düzenliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konusunda yapılacak olan resimlerin katılacağı yarışmaya; Aydın'da ikamet eden okul öncesi (3-6 yaş) ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri eser gönderebilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllere kategorilerine göre ödüller verilecek. Bu çervede, okul öncesi kategorisinde dereceye giren 'en iyi ilk 10 katılımcıya takip özellikli akıllı çocuk saati, en iyi ikinci 10 katılımcıya beceri ve zeka oyun seti, sonraki 20 katılımcıya malzemeli resim çantası' ödülü verilecek. İlkokul kategorisinde dereceye giren, 'en iyi ilk 5 katılımcıya tablet bilgisayar, en iyi ikinci 5 katılımcıya bisiklet, sonraki 10 katılımcıya satranç takımı' ödül olarak verilecek. Ortaokul kategorisinde dereceye giren 'en iyi ilk 5 katılımcıya tablet bilgisayar, en iyi ikinci 5 katılımcıya bisiklet, sonraki 10 katılımcıya kelime üretme oyunu' ödül olarak verilecek.

Son başvuru 20 Nisan 2022

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çocukların hayal dünyalarını ve duygularını resmedecekleri çok güzel eserlerin çıkacağına inandığını belirterek, tüm Aydınlı çocukları yarışmaya katılmaya davet etti. Katılımcılar, eserlerini 20 Nisan 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Aydın Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu adrese kargoyla veya elden teslim edecekler. Yarışma hakkında detaylı bilgiye 444 40 09'dan ve www.aydin.bel.tr adresinden ulaşabilecek. - AYDIN

YORUMLAR
500
Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Nisan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:56:24. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi '23 Nisan' temalı resim yarışması düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement