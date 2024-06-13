Aydın Büyükşehir Belediyesi Camileri Kurban Bayramı'na Hazırlıyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Camileri Kurban Bayramı'na Hazırlıyor

Vatandaşların ibadetlerini hijyenik şartlarda ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Halıların yıkanmasından camların silinmesine, abdesthane ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesine kadar kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yürütülüyor.

13.06.2024 16:10
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Vatandaşların ibadetlerini hijyenik şartlarda ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için temizlik çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, camileri Kurban Bayramı'na hazırlıyor.

Vatandaşların huzur içerisinde ibadetlerini yapmalarını önemsediklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, manevi değeri olan bu hizmeti yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, halıların yıkanmasından camların silinmesine, abdesthane ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesine kadar çok kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütülüyor. Hijyenin ön planda tutulduğu temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Camileri Kurban Bayramı'na Hazırlıyor - Son Dakika

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