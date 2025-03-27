Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim'de Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim'de Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim\'de Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim'deki Yalı Caddesi'nde bakım çalışmalarına hız verdi. Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

27.03.2025 15:45  Güncelleme: 15:47
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Didim'de de çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin hayata geçirdiği hizmetleri sürdürüyor. Ekipler, turizm incisi Didim'in dünyaca ünlü Yalı Caddesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalara hız verdi. Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarına devam eden ekipler bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlar gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek kentimizin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim'de Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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