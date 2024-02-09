Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Çeştepe Mahallesi\'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde sürdürdükleri eş zamanlı yol yapım çalışmaları kapsamında Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni baştan sona yeniliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde de sıcak asfalt kaplama ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından yaya geçidi, logo ve yol çizgi çalışmaları da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını son sürat sürdürüyor" dedi.