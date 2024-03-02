Aydın Büyükşehir Belediyesi Emekli Vatandaşlara Et İndirimi Sağlıyor

Geçim sıkıntısı yaşayan ve evlerine et alamayan emekli vatandaşların imdadına, Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et marketlerinde başlattığı uygulamayla 'Emekli Kart'larını kullanan vatandaşlar, yüzde 20 indirimle et alabiliyor.
Aydın'da emekli vatandaşların yüzü, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yeni uygulama ile güldü.
Uygulama ile 'Emekli Kart' sahibi vatandaşlar, Halk Ege Et marketlerinde yüzde 20 indirimle et alışverişi yapabiliyor.
Giderek zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle evlerine et alamayan emekli vatandaşlar, uygulamadan yararlanarak yaklaşan Ramazan ayı öncesinde indirimli et alma imkanı yakaladı.
Aydınlı emekliler, uygulamadan memnuniyetlerini şu cümlelerle paylaştı:
-Erdal Gülle: "2 saat içerisinde kartımı aldım, bugün de geldim 500 liralık et aldım, yüzde 20 indirimle 400 lira para ödedim. Allah razı olsun belediyeden. Çok güzel, mükemmel bir hizmet. Zaten üç seçimdir kazanıyor Özlem Hanım, nereye giderseniz gidin herkes Özlem Çerçioğlu diyor. Bu hizmet emekliler için çok güzel bir uygulama. Ben iki senedir ilk defa bir kasaba et almaya giriyorum."
-Nevzat Uyar: "Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun çalışmalarını takdirle karşılıyorum, teşekkür ederiz. Ayda bir alacağımıza şimdi 15 günde bir kıyma alma şansımız olacak. Emeklilerimiz mağdur durumda, eziliyor. Bu hizmetten çok memnun kaldım."
-Salih Yıldız: "Aydın'da böyle fedakar bir başkanımız yetişmiş, ondan çok memnunum. 200 lira ucuza almak ne demek? Bu az bir şey değil. ve ramazan ayı geliyor, bu eti tüketeceğiz. Bu uygulama her yere nasip olan bir şey değil. Televizyonlarda görüyoruz; et satılan bazı kurumlarda çok erken saatlerde 200-300 kişi sıraya girip et almaya çalışıyor. Ben beş dakika içerisinde geldim, aldım ve gidiyorum. Hayatımda Aydın'da 10 tane belediye başkanı gördüm, ama böyle bir belediye başkanı görmedim, görmem de…"
-Tahsin Pehlivanoğlu: "Bu hizmetten çok memnun kaldım. Ramazan ayında ihtiyacım olan eti aldım. Etsiz ramazan olmaz, bugün geldim ve buradan dolu dolu aldım. Bu hizmet emekliler için süper bir hizmet. Emeklilerin durumu çok kötü, et yiyemez duruma düştüler. Tüketenler tüketti, fakat biz eti tüketemedik. Teşekkür ederim, Özlem bacımız sayesinde bu etleri aldık. Bu aldığım eti dışarıda 1500 liraya zor alırdım, şu an 1200 lira. En az 1 kilo et avantajım oldu."
-Ercan Güngör: "Bu imkanı bize sağlayanlardan Allah razı olsun. Ama bundan 10 yıl önce emekli olan arkadaşlarımın emekli maaşları asgari ücretin üç-dört katıyken şu anda maaşları asgari ücretin çok altında kaldı. Ben yeni emekliyim. Ama aynı zamanda da çalışıyorum. Evim kira olmamasına rağmen emekli maaşımın bana yetmesi mümkün değil. 10 bin lira ile geçinebilecek birisi varsa gelsin alnından öpeyim. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."
-Hatice Dirik: "Emeklinin hali ortada, çok memnun kaldım. Çoğu insanın evine et çok zor giriyor. Belediyeler sosyal belediyecilik yapmak zorunda. Bu tür projeler çok önemli. Ben avukatlıktan emekliyim. İnsanlar gelip bir dava açacak ücreti bulamıyor, harçlar çok yüksek olduğu için dava açmaktan vazgeçiyorlar. Yaşamak mümkün değil. İnsanlar pazaryerlerinden akşam kalan sebzeleri seçiyor. Ben Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnunum. Aydın sosyal belediyecilik anlamında başarılı bir şehir."
Son Dakika › Yerel › Aydın Büyükşehir Belediyesi Emekli Vatandaşlara Et İndirimi Sağlıyor - Son Dakika
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